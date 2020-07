A seguito della mia lettera ai giornali, sono stata contattata telefonicamente dal direttore generale Oreste Florenzano. Mi ha chiesto nei dettagli quale fosse il problema e mi ha dato ampie rassicurazioni circa la verifica della situazione attuale e la rimozione delle criticità esistenti, almeno di quelle relative al rinnovo dei piani terapeutici che interessano un gran numero di pazienti molisani.

Ho apprezzato molto il suo atteggiamento attento e rassicurante, oltre alle scuse che ha formulato a nome dell’azienda per quanto accaduto. Rendendo pubblico un problema comune, sembra si possa attenzionare ed anche risolvere per tutti, per chi lo affronta, per chi lo subisce e per chi aggira. “Pubblicità progresso” ha detto qualcuno.

Loredana Fanelli