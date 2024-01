di T.A.

Un gradevole spettacolo circense è in programma domenica prossima 14 gennaio nel salone parrocchiale di Pozzilli. Si terrà a partire dalle h 17.00 e presenterà saltimbanchi, lanciatore di coltelli, equilibristi, hula hoop, rola rola, mangiafuoco, giocolieri e i clown Bistecca e Cirillino. Spettacolo gradevole per tutti, bambini in testa. Ingresso 5 euro. Info 339/8759873.