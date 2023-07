Ha aperto i battenti questa mattina il Mc Donald’s di Isernia, attirando numerosi clienti pronti a mangiare il Crispy Mc Bacon o i famosi nuggets.

Ma inizia in salita l’avventura del noto fast food in città. Stasera, infatti, è saltata la corrente e molti clienti sono stati costretti ad andare via.

I più pazienti hanno atteso per circa un’ora nel piazzale antistante, guadagnando un buono omaggio .