di T.A.

Di Borghi d’Eccellenza si ospita il contributo che segue : “Lugano addio è solo nelle corde di Ivan Graziani. Il Molise invece sposa la bella città Svizzera e lo fa vestendo il vestito della festa. L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise punta dritto verso Lugano per favorire ulteriormente l’azione di promozione turistica della Regione. Sarà infatti presente al Salone Internazionale delle Vacanze che offre un ventaglio di occasioni, sia in termini di imprese vacanziere che per la cultura enogastronomica con la quale il Molise resiste al tempo e si dichiara sempre più appetibile, in quanto fucina di biodiversità. Ben 15 le aziende molisane presenti con prodotti turistici accompagnati dalle eccellenze territoriali quali vini, dolci, tartufo, cioccolata e confetti, pane, prodotti idroponici quali lamponi e fragole, uova di quaglia, olio, salumi, latticini, taralli. Un ventaglio di offerte che faranno gola agli oltre 400 espositori, ai 150 buyers stranieri, alla platea che l’anno scorso ha visto riempire il salone internazionale con una presenza costante di oltre 50.000 presenze. Dall’uno al tre novembre il salotto buono di Lugano regalerà occasioni, partecipazione, offerta nella sua 21^ edizione. Per l’Azienda un crescendo che sarà difficile fermare, sia per qualità di interpretazione, che per costanza nella presenza nelle occasioni cruciali che garantiscono alla nostra regione una promozione da applausi. Lugano anticipa un press tour tutto molisano che si terrà a metà dal 13 al 16 novembre prossimo dove saranno impegnati giornalisti nazionali di tutto rispetto. Presenti testate quali il Gambero Rosso, Italia a Tavola, Corriere della Sera, Io Donna, La Gazzetta del Gusto, Il Giorno, La Nazione, Italia da Gustare. Tartufo, idroponica, pesce dell’Adriatico in vetrina con i territori di Busso, Vinchiaturo e zone limitrofe, Termoli le zone di riferimento. Uno coking show finale vedrà coinvolti tre chef che si sfideranno a colpi di idroponica, tartufo e pesce dell’Adriatico. Non mancheranno i panettoni e i liquori molisani. Al coking show, governato nel giudizio da una giuria specializzata, seguirà una degustazione che abbraccerà il mare alle zone più interne del Molise. Una sequenza di incontri che precederà la strutturazione di un altro cammino che dopo la campana del Giubileo, vedrà salire sul trono regale, le nostre meravigliose sorgenti”.