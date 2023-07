Tutto pronto a Rionero Sannitico (IS) per la prima Edizione de “La Settimana del Libro”, una vera e propria sfida che dal piccolo centro della Provincia di Isernia intende diffondere il messaggio della bellezza e dell’importanza che la cultura in generale, ed il libro in particolare, può avere come volano di sviluppo per il territorio.

Ideata e promossa dall’Associazione Culturale “don Milani”, – in collaborazione con la testata giornalistica online QuintaPagina.eu -, ha subito trovato nel Sindaco di Rionero Sannitico prof. Palmerino D’Amico un convinto interlocutore, che ha voluto fortemente regalare alla sua Comunità la possibilità di una esperienza diversa che nel libro e nella cultura può trovare un messaggio di bellezza e di elevazione oltre che uno sbocco importante in termini sociali, ma anche di filiera, ed è stata patrocinata dal Comune di Rionero Sannitico e dalla Provincia di Isernia.

Ospiterà un’esperienza inedita in tutta la Regione quale è quella del Salone del Libro a cui prenderanno parte Editori e autori da tutta Italia e dove sarà ospitata anche una Mostra d’Arte delle opere del M° Ciro Lucariello.

Prenderanno parte alla rassegna autori di fama nazionale, molisani e non, come Simonetta Tassinari, candidata al Premio Strega 2023, Pierpaolo Giannubilo, candidato al Premio Strega nel 2019; Paolo De Chiara, scrittore e giornalista antimafia; Giovanni Mancinone, noto giornalista; Pierluigi Giorgio, scrittore, regista e attore e Documentarista RAI che per anni è stato autore e volto di GEO&GEO; Nicola Pesce, editore e autore di fama internazionale. La figlia di Rionero Sannitico Anna Frabotta, Founder of Frab’s Magazines & More, che nello scorso maggio a Bologna ha ideato un Festival del Magazine, visitato da 10.000 persone.

Sarà anche occasione per premiare i vincitori del primo Premio Letterario Nazionale “RiviNigri” che ha registrato l’adesione di decine di scrittori e poeti dal Molise, dalla Campania, dal Lazio, dal Piemonte, dalla Puglia, dalla Calabria, dalle Marche e dall’Umbria. Un’esperienza che ha portato il nome di Rionero su tutto il territorio nazionale.

Il programma prevede:

Domenica 23 Luglio