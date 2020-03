In Molise i casi positivi subiscono un’impennata improvvisa nel giorni di pochi e per la prima volta leggiamo un dato negativo a tre cifre. I tamponi positivi sono ben 101. I pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del ‘Cardarelli’ di Campobasso sono 18. Sono invece 8 quelli in in terapia intensiva. La provincia di Campobasso, al momento, risulta essere la più infetta. I casi di positività su Isernia arrivano a 4. Toma, nel suo ultimo intervento ha invitato, ancora una volta, tutti i molisani a restare a casa.

Nella tabella Asrem i dati completi