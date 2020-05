Dieci i positivi in più rispetto alla giornata di ieri, per un totale di 60 persone. Tra i positivi c’è anche 53enne trasferito nel reparto di Malattie Infettive del ‘Cardarelli’ di Campobasso. Cresce anche il numero dei guariti. Se ne registrano nove in più, di cui 4 a Campobasso, uno a Venafro, uno a Castelpetroso, uno a Ripalimosani, uno a Mirabello Sannitico e uno a Filignano.

Aggiornamento

Nella giornata di oggi sono stati esaminati 424 tamponi: 11 positivi, di cui 10 appartenenti alla comunità rom di Campobasso e un uomo di Portocannone di 60 anni malato oncologico. Aumenta anche il numero dei ricoveri al ‘Cardarelli’ di Campobasso.