Sale a tre il numero dei contagiati da Coronavirus in Molise. Dopo il primo caso, una donna di Montenero di Bisaccia (CB), accertato ieri pomeriggio all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, i tamponi effettuati sul marito e su un altro familiare della paziente hanno dato esito positivo. Lo conferma all’ANSA il presidente della Regione Molise Donato Toma.

L’ASReM comunica che le condizioni cliniche dei tre pazienti, attualmente in isolamento, allo stato, non destano preoccupazione. Sono state già attivate nella giornata di ieri le misure di controllo sui contatti e predisposte le misure di sanificazione degli ambienti e delle ambulanze utilizzate per il trasporto.