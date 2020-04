Nella giornata di oggi, mercoledì 29 aprile, dobbiamo registrare un nuovo caso positivo al Covid in Molise. Si tratta di una persona di Isernia che fa riferimento ad un cluster già noto (congiunto diretto di una persona rientrata dal nord). I tamponi processati sono 5973 di cui 5675 negativi. Sono 10 i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del ‘Cardarelli’ di Campobasso, 1 paziente in terapia intensiva, nessuno in quella sub intensiva. Il numero delle vittime è 21.

Tabella Asrem