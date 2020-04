Nella giornata di oggi, venerdì 24 aprile, dobbiamo registrare quattro nuovi casi positivi al Covid in Molise. I tamponi processati sono 4794 di cui 4505 negativi. Sono 12 i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del ‘Cardarelli’ di Campobasso, 1 paziente in terapia intensiva, nessuno in quella sub intensiva. Il numero delle vittime è 20.

