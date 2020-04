Nella giornata di oggi, mercoledì 22 aprile, si registrano 1 nuovo caso positivo al Covid in Molise. I tamponi processati sono 4252 di cui 3968 negativi. Sono 14 i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del ‘Cardarelli’ di Campobasso, 2 quelli in terapia intensiva, nessuno in quella sub intensiva. Il numero delle vittime sale a 19, si tratta di un cittadino straniero operato a Pescara per problemi neoplastici ed arrivato nel pomeriggio di ieri al pronto soccorso di Termoli dove è purtroppo deceduto.

