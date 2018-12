A denunciare questo fatto increscioso, è la madre di una delle piccole vittime del terremoto che ha colpito San Giuliano di Puglia il 31 ottobre 2002. Terremoto che provocò il crollo della scuola elementare ‘Jovine’, uccidendo 27 bambini e una maestra. La donna, in una lettera struggente, denuncia come da sedici anni, le tombe dei piccoli Angeli, vengono saccheggiate da ignoti. Giocattoli, candele, lettere, da quelle lapidi, troppo spesso, viene rubato tutto.

Non c’è dubbio, è un gesto disumano, perpetrato dai esseri ignobili, che non hanno nulla di umano. Un fatto gravissimo, sul quale le autorità preposte, dovranno fare pieno luce e trovare i colpevoli. A queste povere anime innocenti, è già stata tolta la vita in un modo tragico e assurdo, arrivare a depredare le tombe, significa fargli ancora del male e non avere nessuna pietà per loro.

L’Auspico, è che questi esseri malvagi, siano assicurati presto alla giustizia e paghino duramente per le loro azioni.