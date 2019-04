Da sabato 27 aprile, inizierà la lunga seduta sul bilancio che andrà avanti ad oltranza fino a martedì 30 aprile, giorno ultimo per l’approvazione. Al punto 1 dell’ordine del giorno “Documento di Economia e Finanza regionale (Defr) per il triennio 2019-2021”. Secondo punto “Bilancio di previsione del consiglio regionale 2019-2021”; al 3 “Proposta di legge regionale concernente “Legge di stabilità regionale anno 2019”; all’ultimo punto “proposta di legge regionale concernente Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019-2021”.