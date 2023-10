di Redazione

Sabato 28 ottobre 2023, dalle 09.00 alle 13.00, si terrà la speciale passeggiata organizzata dal Coordinamento “No Pizzone II”, presso i territori dei Comuni del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, interessati dal progetto Enel di una mega centrale idroelettrica.

L’evento, condotto gratuitamente dalle Guide Aigae di Abruzzo e Molise che partecipano del Coordinamento “No Pizzone II”, avrà lo scopo di far conoscere i luoghi incontaminati dell’Alta Valle del Volturno, in particolare la “Valle Fiorita”, che rischia di essere stravolta dal progetto Enel.

Si tratta di una delle aree più importanti per la sopravvivenza dell’Orso bruno marsicano e di tante altre specie protette a livello nazionale e comunitario, posta a confine tra Molise e Abruzzo.

Sarà l’occasione per far avvicinare i partecipanti alla bellezza della natura, trasmettendo un importante messaggio in difesa del territorio in cui viviamo, per sollecitare una presa di coscienza che non dimentica l’impegno sociale e civico, di cui ognuno di noi è responsabile.

PROGRAMMA:

Ore 09:00 Ritrovo parcheggio pianoro Campitelli ‌

Ore 09:30 Partenza escursione ‌

Ore 11:00 Arrivo Vallefiorita ‌

Ore 13:00 Ritorno alle auto

*Dati tecnici* • Lunghezza percorso: 4 km circa ; • Livello: sentiero escursionistico (E); • Ascesa totale: 125 m ca; • Discesa totale: 125 m Ca. *Equipaggiamento obbligatorio* Abbigliamento “a strati”, pantaloni lunghi da escursione, scarponi da trekking in buone condizioni, giacca a vento, giacca impermeabile e/o mantellina antipioggia, copricapo, occhiali da sole, zaino, scorta personale di acqua di almeno 1 litro.

*PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 366 5018922 – 320 3616271*

COORDINAMENTO NO PIZZONE II

Per ulteriori informazioni: 3683188739