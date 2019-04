Il Roof Club di Isernia, per chiudere in bellezza questo luogo ponte delle festività pasquali, organizza per sabato 27 aprile, un grande evento che intreccia fra loro musica e moda.

Dodici ore di musica con Dj set a partire dal pomeriggio in diretta streaming. Da mezzanotte in poi la festa continua con Morning Stories: In consolle Fernando Costantini, dj di caratura internazionale, Deyayu ed infine The Pill.

Dalle ore 16 alle 22 di sabato pomeriggio, per gli amanti della moda, musica e dello shopping, si terrà il mercatino dei vinili ed abiti vintage con ingresso gratuito. Ad esporre saranno “Anomasia Vinyl & Vintage di termoli”, “The Vinyl Pushers Naples”, “Vesuvius Soul Records”, “Roof Records & Friends” e “Uendeidens shop” per il reparto vintage.

Dunque, un appuntamento da non perdere per chi ama il divertimento, la musica e la moda.