Dopo i teatri di Acri, Messina e Gallipoli l’Orchestra Filarmonica del Nord della Repubblica Ceca, sabato 26 ottobre alle ore 18,30, si esibirà nell’incantevole Teatro Savoia di Campobasso. Il concerto è organizzato dall’Associazione Amici della Musica di Campobasso sotto la direzione artistica del Maestro Antonella De Angelis.

Il tour ottobrino della famosa orchestra Severočeská Filharmonie Teplice, conosciuta come Orchestra Filarmonica del Nord della Repubblica Ceca, nata nel 1838 e oggi guidata dalla bravura indiscussa del Maestro Alfonso Scarano con la partecipazione, in qualità di solista, della giovane violinista Giulia Rimonda, è parte del progetto Circolazione musicale in Italia, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, che il CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica) promuove da quasi 20 anni con l’obiettivo di potenziare le attività concertistiche in ogni regione italiana con particolare attenzione alle aree, specie quelle del Centro-Sud, dove la cultura arriva con maggiore difficoltà. L’Orchestra eseguirà il forbito programma con musiche di Ludwig van Beethoven, Max Bruch e Felix Mendelssohn.

“Il concerto di sabato – spiega la direttrice artistica Antonella De Angelis – fa parte del tour sostenuto anche del Ministero della Cultura della Repubblica Ceca e si inserisce nel progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel mondo, per sostenere l’ingresso dei giovani talenti nelle produzioni artistiche di livello. In questa occasione è stata selezionata la giovane violinista Giulia Rimonda, musicista di talento che ha iniziato a studiare all’età di tre anni e a quattro il violino insieme al padre. Si è diplomata all’età di 17 anni con 10 lode e menzione d’onore perfezionandosi in parallelo con Pavel Berman alla Fondazione Accademia Perosi di Biella, all’Accademia Stauffer di Cremona con Salvatore Accardo e all’Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma con Sonig Tchakerian. Rimonda, attraverso il confronto con un’importante orchestra internazionale, come la Severočeská Filharmonie Teplice, certamente sviluppa e accresce le proprie capacità professionali già particolarmente significative”.

