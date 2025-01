di Redazione

Sabato 25 gennaio (ore 18,30) il Teatro Savoia ospiterà il celebre violista tedesco, Simon

Zhu, vincitore del prestigioso Premio Paganini 2023, accompagnato al pianoforte da

Simone Rugani.

Il Duo eseguirà musiche di Johannes Brahms (Sonata n. 1 in sol maggiore per violino e

pianoforte, op. 78), del compositore molisano Piero Niro (Note per Lipizer), di Igor

Stravinskij (Suite italiana n. 2), di Niccolò Paganini (Dal Concerto n. 2 in si minore op. 7

“La Campanella”) e di Maurice Ravel (“Tzigane”). Il costo del biglietto d’ingresso è di € 12,00 (intero) e di € 6,00 (ridotto).

Info: 0874.416374