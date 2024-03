di Redazione

Sabato 23 marzo si conclude la 55esima stagione, organizzata dall’Associazione Amici della Musica di Campobasso Walter De Angelis, con il concerto di Santangelo Percussion Ensemble.

Il gruppo, formato da Claudio Santangelo alla marimba e dagli allievi del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso, è diretto da Antonio Santangelo e si esibirà alle ore 18,30 al Teatro Savoia, in ricordo del maestro Cristoforo Pasquale. Un concerto che si preannuncia entusiasmante per la bravura dei musicisti, i quali eseguiranno musiche di Brett. E.E. Pachal, Antonio e Claudio Santangelo, Astor Piazzolla, Arturo Marquez e autore vari.

Claudio Santangelo, marimbista e compositore, è considerato dalla critica uno dei giovani e più brillanti talenti nel mondo della percussione solista, dotato di una sensibilità musicale e una originale creatività compositiva e interpretativa che lo pongono al vertice dei nuovi solisti virtuosi della marimba. Un vero artista made in Italy con una solida tecnica pianistica sulla Marimba che gli permette performance virtuosistiche. A soli 18 anni registra per la Edipan il Concerto per Marimba e Orchestra di T. Procaccini con L’Orchestra Sinfonica Nazionale Ucraina e in Duo con l’Autrice brani per Marimba, Vibrafono e Pianoforte.Nel 2011 si diploma con il massimo dei voti e la Lode sotto la guida del padre Antonio presso il Conservatorio di Musica “G.B.Pergolesi” di Fermo e vince il “Premio delle Arti”, concorso nazionale organizzato dal Miur, riservato ai migliori studenti dei Conservatori italiani. Nello stesso anno presenta in Lituania il suo primo Cd “Music for You”, che ha suscitato molta ammirazione anche negli Stati Uniti, dove è stato regolarmente trasmesso sul Canale Percussion Radio. Nel mese di giugno 2013 è stato trasmesso anche su Rai Radio 3 nella trasmissione “Primo movimento”. Nel 2012 realizza, nell’ambito della Settimana della Cultura organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, un Dvd del Concerto Live “Ensemble for One” dedicato alla tragedia del Giappone. La sua musica e la marimba sono stati protagonisti per la prima volta in posti fantastici come il museo dell’Ara Pacis a Roma e a Genga (Ancona) nelle Grotte di Frasassi. Quest’ultimo concerto è stato trasmesso su Rai Radio Vaticana. Nonostante la sua giovane età (classe 1987), Claudio viene invitato ad effettuare Recitals e Masterclasses in Italia e in Europa. Nel giugno 2013 ha effettuato un tour di recitals e masterclasses nei Conservatori e Università più importanti della Repubblica cinese da Shanghai a Pechino dove è stato anche ospite dell’Istituto Italiano di Cultura. Ha composto numerosi brani solistici per marimba, vibrafono e timpani e concerti con orchestra. Le sue composizioni sono pubblicate dalla Italy Percussion Edition. Attualmente è Docente presso il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso.

Antonio Santangelo è diplomato in pianoforte e strumenti a percussione. La sua preparazione tecnica e musicale gli ha permesso di essere stimato, apprezzato e famoso per il suo alto controllo tecnico su tutti gli strumenti a percussione e per l’alto livello di preparazione dei suoi studenti. Ha inciso per le case editrici R.c.a., Edipan e Nuova Era, con illustri musicisti. Vanta le prime esecuzioni assolute di composizioni di diversi autori come: Rota, Togni, Bussotti, Sciarrino, Clementi, Donatoni, Pennisi, Manzoni, Maderna, Procaccini, Nono. Dal 1974 ha iniziato un’intensa collaborazione come timpanista e percussionista con prestigiosi teatri italiani e con le Orchestre della RAI di Torino e Napoli. Inoltre ha collaborato con l’Orchestra della RAI di Roma in qualità di batterista e percussionista. Ha vinto il Concorso Nazionale “Giovani Interpreti”, organizzato dalla RAI, registrando per Rai Uno la prima esecuzione in Italia del “Concertino” di T. Mayuzumi (per xilofono e orchestra) con l’Orchestra Sinfonica della Rai di Torino. Dal 1987 ad oggi si dedica all’organizzazione di concorsi e festival dedicati alle percussioni. Il concorso “Italy Percussion Competition” e il festival “Days of Percussion” sono famosi in tutto il mondo. Per questa dedizione e importanza delle sue iniziative, nel 2010 ha ricevuto la Medaglia dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Da una sua idea, sono state scritte e registrate due fiabe musicali “L’uomo del tamburo” e “Un tamburo un po’ brillo” della compositrice Teresa Procaccini, esclusiva produzione musicale dedicata a tutti gli strumenti a percussione. Dal 1977 al 2022 è stato docente titolare della cattedra di strumenti a percussione nei conservatori di Foggia, Fermo e Pescara.

È invitato nelle giurie di concorsi internazionali e in concerti e master class in Europa. Presidente in Italia della PAS “Percussive Arts Society” dal 2003, alla Convention internazionale del Pasic 2007 che si è svolta in Ohio, ha ricevuto un importante riconoscimento per la sua attività professionale. Antonio Santangelo è un artista Mike Balter, Zildjian e Vic Firth. Il suo “Metodo Progressivo per Tamburo” è pubblicato e distribuito dalla Casa editrice americana Honey Rock.