di Redazione

Sabato 2 marzo alle ore 18,30 al Teatro Savoia l’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis presenta il concerto del chitarrista Elia Portarena, che eseguirà un programma con musiche di Presti, Coste, Piazzolla, Bach, Granados e Castelnuovo Tedesco. Il concerto di Portarena verrà aperto dall’allievo del Liceo Musicale Galanti, Giuseppe Manes al pianoforte.

Elia Portarena, vincitore del Premio Concurso Internacional de Guitarra Clásica Sevilla 2021, è un giovane talento italiano, nel 2021, a soli vent’anni consegue brillantemente il Diploma Accademico di Secondo Livello con il massimo dei voti, lode e menzione presso il Conservatorio “Domenico Cimarosa” sotto la guida del M° Aniello Desiderio. Nello stesso anno partecipa a 55 concorsi nazionali ed internazionali, ottenendo primi premi e primi premi assoluti, tra cui l’International Guitar Competition Guitar Talent ’16 a Brno nella Repubblica Ceca nel 2016, il “J. S. Bach International Guitar Competition” a Tokyo nel 2017, il Concorso Bale-Valle Live Guitar in Croazia nel 2018, il concorso “Internacional de Guitarra Clásica de Sevilla “Compositores españoles”, il Guitar Competition “Ciudad de Coria” e il “Concurso Internacionales de Guitarra Alhambra de Valencia”. Il suo primo CD dal titolo “Le Départ” per l’etichetta dotGuitar è online su tutte le piattaforme: «Questo CD rappresenta un punto di partenza» racconta Elia a Umbria24 «L’album contiene tutti i miei cavalli di battaglia, tutti quei brani, cioè, che mi hanno accompagnato verso risultati importanti».È vincitore di diverse borse di studio e riconoscimenti tra cui quelle assegnateli presso l’Accademia Stefano Strata di Pisa dai Maestri Aniello Desiderio, Paolo Pegoraro e Zoran Dukic. È dedicatario del brano “Sicut lilium inter spinas” (Poemetto per chitarra dedicato a Elia Portarena) composto dal M° Angelo Gilardino, che esegue in prima assoluta in occasione della Edizione 2020 dell’Italian Guitar Campus a Chianciano Terme. È invitato a festival ed eventi musicali in Italia, Croazia, Spagna, Portogallo, Germania, Francia, Austria, Stati Uniti. Dal 2021 è D’Addario Artist e dal 2022 è Endorsement per Guitarras Alhambra. Celebri Maestri dicono di lui: «È un giovane talento con elevate capacità tecniche e una forte sensibilità» M° Marcin Dylla. «Il tuo talento e la tua passione ti permetteranno di realizzare cose incredibili» M° Leo Brouwer. «Andrés Segovia sarebbe stato felice di ascoltarti» M° Pavel Steidl. Nelle sue esecuzioni propone brani che mostrano non solo grande virtuosismo e agilità tecnica, ma anche dolcezza e cantabilità.