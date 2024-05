di Redazione

Sabato 18 maggio alle ore 19,30 nella Chiesa di Sant’Antonio di Campobasso si svolgerà il secondo appuntamento della Rassegna Organistica, organizzata dall’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis, con l’organista Stefano Perrotta che eseguirà musiche di Bernardo Pasquini, Bernardo Storace, Domenico Zipoli, Georg Muffat, Juan Cabanilles, Nicola Vitone, Girolamo Frescobaldi, Johann Sebastian Bach, Bernardo Pasquini, Jürgen Essl. L’ingresso è gratuito.

Stefano Perrotta riceve le prime lezioni di organo in tenera età con i M.i Fabio Paiano e Gilberto Scordari. Prosegue gli studi presso il Conservatorio di Musica Umberto Giordano di Foggia con il M° Francesco Di Lernia dove li completa nel 2021 conseguendo il Diploma Accademico di Secondo Livello (110 lode e menzione). Attualmente si perfeziona all’Università Johannes Gutenberg di Magonza c on il Prof. Gerhard Gnann.

È premiato in numerosi concorsi: 2° premio al Concorso Internazionale Feith Organistico 2022 (Germania), 3° premio al Concorso Organistico Nazionale Petrus de Simone (Mola di Bari), Premio della Giuria al Primo Concorso Organistico Internazionale di Malta e Premio del Pubblico all’VIII Concorso Organistico Internazionale Rino Benedet (Bibione). È stato inoltre finalista al Concorso Organistico Domenico Alari, al V Concorso Agati-Tronci (Pistoia) e al Premio Nazionale delle Arti 2018. Come solista ha preso parte alla registrazione dell’organo Oberlingen nella chiesa di St. Bonifatz (Magonza). Registra anche Sedici stagioni, un progetto di quattro stagioni di Vivaldi, Richter, Glass e Piazzolla.