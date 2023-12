di T.A.

La puntata di Borghi d’Italia ci accompagna in Molise nello splendido paesaggio di Montaquila in provincia di Isernia. Nel corso del programma, Mario Placidini, incontrerà il sindaco Marciano RICCI, il parroco don Paolo, il cantautore Lino RUFO, l’arch. Franco VALENTE, l’artigiano per hobby, Michele ROSSI, la famiglia RICCI con Angelo e Mattia, fornai e pasticcieri dalla grande tradizione, e gli altri protagonisti del territorio. L’anteprima e il lancio della puntata sarà a cura di Maurizio VARRIANO, del coordinamento curato dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, diretta dal commissario Remo Di GIANDOMENICO. Con il sottofondo della musica di Lino RUFO, sarà posta una sorta di passeggiata nel borgo antico, le chiese del centro e del Borgo di Roccaravindola, compreso quella rupestre con l’effige del mitico zampognaro, una bottega artigiana, un piccolo museo del mondo rurale. Non mancheranno i tanti piatti della tradizione locale e le altre tipicità del luogo. Il clima natalizio ha prediletto l’arte del panettone a cura dei Fornai Ricci.

Montaquila, paese ai piedi del parco Nazionale di Abruzzo, Molise e Lazio, offre scorci incantevoli e tanta biodiversità, anche grazie al fiume Volturno che consentirà una visione paradisiaca. La storia non poteva essere da meno e grazie al racconto di Franco Valente, si comprenderà come la zona è importantissima in quanto centro del bacino mediterraneo. “Il Molise è per me un sogno. È un mito tramandatomi dai padri e rimasto nel mio sangue e nella mia fantasia” scriveva Francesco Jovine. Questa la trama di un racconto televisivo che mette in luce le peculiarità di un Borgo, Montaquila appunto, che, con i suoi abitanti, non dimentica i suoi concittadini all’estero. Racconti dalle singole voci che ci porteranno a corrisponderci in maniera diversa, più consona alla realtà, verso un piccolo paese che non nasconde difficoltà e ruralità, ricchezza e povertà. Circa trenta minuti di viaggio da ricordare proprio con un documentario assai speciale che andrà in onda sabato 16 e domenica in replica il 17, a partire dalle ore 12,15 su TV2000. Le telecamere in maniera fedele, riproporranno una Montaquila che del suo borgo ne fa vanto, che del suo passato ha segni indelebili che lo rendono accogliente, fascinoso, colto. Tv 2000 è visibile sui canali 28 del digitale terrestre e 157 di Sky. In streaming: www.tv.2000.it. Nei giorni successivi il documentario andrà, debitamente adattato, anche su Radio Vaticana e Radio In Blu. Continua l’incessante opera di divulgazione da parte dell’Azienda Autonoma che annuncia novità presto presentate alla stampa.