di Redazione

Sabato 16 dicembre, Oratino ricorderà i trecento anni dalla nascita di Ciriaco Brunetti, l’artista di maggior rilievo delle botteghe pittoriche oratinesi, in un periodo, il l’artista di maggior rilievo delle botteghe pittoriche oratinesi, in un periodo (il XVIII secolo) nel quale il piccolo paese alle porte di Campobasso si impose come un centro a forte vocazione creativa. Ciriaco nacque ad Oratino nel 1723. Primogenito dell’indoratore Agostino Brunetti e di Lucrezia Falocco, dunque nipote del pittore Niccolò Falocco. La formazione del giovane oratinese avvenne a Napoli presso l’Accademia di Francesco Solimena, una delle grandi figure nello sviluppo degli stili barocco e rococò, riconosciuto a livello internazionale tra gli artisti più famosi del suo tempo. Grazie all’impegno dell’Associazione Culturale Arturo Giovannitti e al patrocinio del Comune di Oratino, Ciriaco Brunetti verrà dunque omaggiato con un’iniziativa importante. Prima la scopritura di una targa, alle 16,30, in Vico Latessa, dove ancora oggi è ubicata la casa natale del pittore, poi, nell Áuditorium Comunale, Dante Gentile Lorusso ci farà conoscere meglio l’artista che ha attraversato con la sua opera quasi tutto il ’700. Durante questa narrazione, il racconto verrà intramezzato da tre brani che il compositore inglese Robert Valentine scrisse per ringraziare il Duca di Oratino, Gennaro Girolamo Giordano, un vero e proprio mecenate in tempi in cui i nobili non erano ben visti dalle popolazioni che governavano. Ad eseguire i brani ci saranno Jacopo Cornacchione (Oboe), Giuseppe Mancini (Viola) e Giusi Fatica (Clavicembalo).