Si spera nella presenza di qualcuno tra i mitici capitani milanisti Gianni Rivera, Franco Baresi e Paolo Maldini. Lettera di richiesta in tal senso inviata all’Associazione Italiana Milan Club e ai tre citati campioni del recente passato rossonero.

Il neo Milan Club Isernia, presieduto dall’ing. Paolo Canè, con la dinamica segreteria guidata da Tonino Miele, forte di un direttivo altrettanto intraprendente e che già conta su circa 300 iscritti dell’intera seconda provincia molisana, il Milan Club Isernia -si diceva- si accinge alla propria inaugurazione ufficiale. Premesso che la data è suscettibile di cambiamenti dell’ultima ora, il taglio del nastro del neo sodalizio socio/sportivo rossonero avverrebbe sabato 10 dicembre prossimo nel capoluogo isernino, presenti iscritti e simpatizzanti del “diavolo” milanista, ma soprattutto -questo è l’augurio dell’intero MC Isernia- di almeno uno, se non proprio tutti e tre, dei mitici capitani milanisti Gianni Rivera, Franco Baresi e Paolo Maldini, ai quali il club sportivo isernino è intitolato per volontà unanime dei suoi 300 iscritti.

“Sarà bella ed entusiasmante la presenza tra noi degli indimenticabili protagonisti delle recenti vittorie rossonere in Italia ed all’estero ossia Rivera, Baresi e Maldini -affermano convinti dal Milan Club Isernia- e contiamo di averli con noi per l’inaugurazione del nostro club. Una lettera in tal senso, ricca di consistenti significati sportivi, è stata trasmessa ai tre interessati ed all’Associazione Italiana Milan Club a firma dell’ing. Cané, Presidente del Milan Club Isernia, a nome di tutti i milanisti dell’intera provincia isernina. Attendiamo la risposta, ma siamo assolutamente fiduciosi sul felice esito della richiesta !”. In allegato la lettera del Presidente del Milan Club Isernia, ing. Canè, per le graditissime presenze milaniste in Molise il 10 dicembre prossimo.