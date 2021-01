“Allo stato attuale, al netto dei dati ufficiali che fotografano la situazione del Molise, il 7 gennaio torneranno a svolgere la didattica in presenza tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria, della secondaria di primo grado e il 50% degli studenti delle superiori fino ad arrivare al 75% dal 16 gennaio”. Così all’ANSA il direttore dell’Usr Molise, Anna Paola Sabatini, sulla riapertura delle scuole dopo le festività natalizie.

“Entrambe le Prefetture – ha proseguito – hanno adottato i documenti operativi per il potenziamento dei trasporti da parte della Regione Molise. Si parla di 85 pullman in più per la provincia di Campobasso e 25 in più per quella di Isernia. Tutti i dati – conclude – sono stati comunicati anche alle organizzazioni sindacali”.