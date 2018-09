Il messaggio di auguri del Dir. USR Molise Anna Paola Sabatini.

“Buon inizio anno scolastico a tutti i docenti che oggi riprendono regolarmente il lavoro nelle nostre scuole. Un ‘in bocca al lupo’ ai neo immessi in ruolo, per un traguardo raggiunto e una nuova avventura che comincia adesso. Buon anno ai Dirigenti scolastici, per il loro ruolo – insostituibile – di guide dei nostri Istituti.

E buon anno a tutto il personale della scuola, senza il cui prezioso contributo, non sarebbe possibile gestire una macchina organizzativa e gestionale complessa come la nostra. Mi riservo di salutare gli studenti e le famiglie in occasione dell’avvio delle attività didattiche programmato per il 13 settembre, mentre approfitto per ringraziare, già da adesso, tutte le ISTITUZIONI e le AUTORITA’ del territorio (Forze Armate e dell’Ordine comprese) per lo straordinario supporto quotidiano alla nostra meravigliosa Comunità scolastica.

Un grande lavoro di squadra che si rinnova di anno in anno, anche grazie al supporto e alla professionalità di tutto il personale dell’Ufficio Scolastico Regionale, che ha lavorato durante tutta l’estate per garantire un corretto avvio del nuovo anno scolastico. Un pensiero speciale va, inoltre, ai territori alle prese con il terremoto, e ai disagi dovuti alla chiusura di alcune scuole e ai trasferimenti in altre strutture di alunni, docenti e personale scolastico.

I controlli sulla sicurezza degli edifici proseguono, mentre il Miur ha già previsto risorse per la gestione dell’emergenza. Auguro, quindi, alle nostre Comunità di ritrovare al più presto la tranquillità e la serenità. Vi siamo vicini più che mai!”