di Giovanni Minicozzi

Non è bastata una riunione tenutasi nei giorni scorsi per risolvere le nuove e gravi difficoltà sorte al S.Timoteo di Termoli in seguito al trasferimento di un medico anestesista al Cardarelli, trasferimento disposto, manco a dirlo, da Oreste Florenzano.

La conseguenza è che da oggi il blocco operatorio del nosocomio termolese sarà disponibile solo per le urgenze mentre resta inibito ai pazienti cronici bisognosi di interventi chirurgici programmati i quali dovranno attendere ancora e non si sa fino a quando.

In sostanza mancano anestesisti e rianimatori per poter garantire gli interventi chirurgici ordinari in sicurezza.

Secondo i medici del S.Timoteo il direttore generale dell’Asrem, senza rispettare una norma inderogabile, ha disposto il trasferimento di due anestesisti, poi ridotto ad uno, determinando in tal modo il blocco delle sale operatorie per tutte le patologie non urgenti.

La norma citata dai medici è scritta nell’art.2 del Regolamento approvato con DG n. 46/2011 e recita testualmente:

” In taluni casi è ammesso il comando per esigenze di servizio da un ospedale all’altro fermo restando la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della struttura di provenienza”.

Evidentemente così non è stato.

Per altro nei giorni scorsi dopo aver deciso il trasferimento Florenzano aveva assicurato

che non sarebbe stato sospeso nessun servizio o cose del genere.

E ora invece?

Che ci racconta il direttore?

Deduciamo che manterrà la bocca cucita rispetto all’evidenza dei fatti e rispetto all’ennesima fantonia che ha raccontato ai molisani.

È il caso di ricordare che anche gli ospedali di Campobasso e di Isernia sono sotto pressione con i rispettivi pronto soccorso affollati da un notevole afflusso di pazienti in difficoltà che non sempre trovano un posto letto per poter ricevere l’assistenza necessaria

A sentire Toma e Florenzano tutto procede per il meglio ma nel frattempo la situazione sanitaria peggiora a vista d’occhio.