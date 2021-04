Venafro. Lunghe le file presso l’Ospedale di Venafro presso gli uffici dell’ASREM che si occupano della “scelta del medico curante”. In effetti la notizia che alcuni noti e “popolosi” medici andassero in pensione ha sollevato non poche preoccupazioni nei cittadini venafrani che si sono trovati costretti a scegliere un nuovo medico che si occupasse della loro salute. Di qui le lunghe file e il toto-schedina sui nomi dei medici che sono ancora disponibili e quelli che registrano già “il tutto esaurito”.

Redazione di Venafro