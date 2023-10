di T..

Il 7 settembre scorso tornava alla Casa del Signore P. Rino Prevedoni, O.M.I., il precedente Parroco di Pozzilli. Un’azione pastorale, quella di P. Rino, assai proficua, intensa, duratura e ben accetta dalla comunità del Comune molisano. Per ricordarlo, nel contempo sottolineando che nel mese in corso avrebbe compiuto 38 anni di Sacerdozio, P. Giuseppe Cellucci, O.M.I., il nuovo Parroco di Pozzilli, indice per giovedì 19 ottobre (h 18,30) nella Chiesa Parrocchiale dello stesso Comune la Santa Messa in suffragio di P. Prevedoni, invitando i fedeli a partecipare.