di T.A.

Alla vigilia dell’Immacolata Concezione, un momento significativo per la diocesi di Termoli-Larino si è svolto nella Cattedrale di Termoli, dove il vescovo Gianfranco De Luca ha convocato la comunità e la stampa per un’importante comunicazione. Durante l’incontro, è stata annunciata la nomina del nuovo vescovo che guiderà la diocesi, il cui nome è stato reso noto dal Nunzio Apostolico attraverso una lettera indirizzata al vescovo De Luca. La missiva comunicava che il nuovo vescovo sarà Claudio Palombo, già vescovo della diocesi di Trivento. Il vescovo De Luca si è congedato dalla città e dalla comunità diocesana, ringraziando tutti per questi anni di cammino insieme. Tra gli applausi e la commozione, la comunità di Termoli abbraccia il vescovo De Luca con profonda gratitudine per tutto l’amore, la guida e la dedizione che ha dimostrato nei confronti di tutti. Ogni suo gesto, ogni parola, ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tutta la comunità. Ha saputo condurci con sapienza e umiltà, facendoci sentire sempre più vicini a Dio e gli uni agli altri.

Mons. Claudio Palumbo è nato a Venafro (Is) il 30 gennaio 1965 ed è stato ivi battezzato il 5 febbraio dello stesso anno. Dopo aver compiuto gli studi medi, ginnasiali e liceali nelle scuole statali come alunno interno del seminario minore diocesano di Isernia, ha frequentato il sessennio filosofico-teologico nel Pontificio Seminario regionale di Chieti, conseguendo il Baccellierato in Sacra Teologia (1990). Ha quindi proseguito gli studi di specializzazione a Roma, nella Facoltà di Storia della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana, dove ha conseguito rispettivamente la Licenza (1994) ed il Dottorato in Storia della Chiesa (2006). È stato ordinato presbitero il 15 agosto 1990 dall’Arcivescovo Ettore Di Filippo ed il 4 novembre successivo ha iniziato il suo ministero pastorale come parroco nella Chiesa di San Giovanni Bosco a Roccapipirozzi di Sesto Campano, incarico mantenuto fino al marzo 2011, quando il vescovo Salvatore Visco lo chiamava a svolgere analogo ministero nella parrocchia di San Pietro Apostolo nella Cattedrale di Isernia, nella quale è stato canonico teologo e primicerio del Capitolo Cattedrale Pentro. Prelato d’Onore di Sua Santità dal giugno 2007. Oltre a questi incarichi pastorali, nella sua Diocesi ha svolto anche i servizi di archivista-bibliotecario (1987-2017); direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali (1991-2006); direttore dell’Ufficio Beni Culturali (2006-2017); direttore della Scuola di formazione teologica per laici (2006-2017); Vicario Generale e Moderatore di Curia (2009-2017). Nell’ambito della Regione Ecclesiastica Abruzzese-Molisana ha svolto i seguenti servizi: Vice Rettore del Pontificio Seminario Regionale di Chieti (1993-1998); Professore di Storia della Chiesa nell’Istituto Teologico Abruzzese-Molisano di Chieti (1994-2017); Bibliotecario del medesimo Istituto (1998-2013); Professore di Storia della Chiesa negli Istituti di Scienze Religiose di Sulmona, Chieti, Pescara, L’Aquila e Campobasso. Professore di Storia della Chiesa antica e medievale nell’ Istituto Teologico-Filosofico Interprovinciale dei Frati Cappuccini di Campobasso (2013-ad oggi). Molteplici le sue pubblicazioni a carattere storico-teologico-canonistico, sparse in singole monografie, volumi miscellanei, riviste, voci di dizionari, con particolare predilezione per argomenti di Storia della Chiesa locale abruzzese-molisana nonché per la figura e l’opera di San Pietro del Morrone/Celestino V e di San Giovanni da Capestrano.

Il Santo Padre Francesco lo ha nominato Vescovo di Trivento il 5 giugno 2017. Vescovo delegato per la Dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi, Vescovo delegato per le Comunicazioni sociali, Commissario per gli studi in seno alla Commissione Episcopale per il Seminario Regionale, Membro del Dicastero delle Cause dei Santi.