I parlamentari molisani Roberto Ruta e Danilo Leva chiedono al Presidente della Giunta di esplicitare le ragioni impeditive per indire le elezioni regionali il prossimo 4 marzo, in coincidenza con le elezioni politiche, non risultando agli scriventi alcuna ragione ostativa. Le interlocuzioni avute con i vertici degli uffici ministeriali competenti hanno, infatti, confermato la esclusiva disponibilità della scelta in capo al Presidente della Giunta regionale.