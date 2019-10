Prende il via la fase di selezione degli street artist per l’evento “RurArt – forme di comunicazione contemporanea raccontano l’agricoltura sostenibile”, la nuova iniziativa promossa dalla Rete Rurale Nazionale e accolta dall’assessorato alle Politiche agricole della Regione Molise. Tutto rientra nell’ambito delle attività di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Il contest, in programma il prossimo 16 dicembre a Roma presso la sede trecentesca di Palazzo Velli Expo, sarà appunto dedicato alla street art, forma d’arte attraverso cui i writers provenienti da diverse regioni d’Italia dovranno raccontare l’agricoltura sostenibile.

Solo 5 artisti su 21 avranno la possibilità di sfidarsi durante la kermesse romana e saranno valutati sia da una giuria tecnica di critici d’arte e ministeriale, sia attraverso i canali social.In contemporanea ai live painting sarà trasmesso un video sulle buone pratiche dei PSR 2014/2020, realizzato in collaborazione con le regioni italiane. Il vincitore del contest sarà premiato dal ministro Teresa Bellanova.

La Regione Molise procederà quindi alla selezione di un writer che rappresenterà il Molise al contest. “Abbiamo deciso – ha commentato Nicola Cavaliere – di aderire al progetto per offrire una bella opportunità ai nostri giovani artisti e perché come assessorato riteniamo fondamentale oggi allargare gli orizzonti e avere una concezione sempre più aperta di agricoltura, che tocca ambiti non solo produttivi ma anche culturali, sociali e formativi”.

Entro l’11 novembre 2019 sarà possibile presentare la propria candidatura telematicamente, tramite posta elettronica certificata o a mano presso gli uffici di via Vico a Campobasso. L’avviso pubblico relativo al contest è disponibile sul sito psr.regione.molise.it.