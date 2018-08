Nelle recenti manifestazioni svoltesi a Cupello (CH) e Monte Sant’Angelo, la Runners Termoli ha conquistato ottimi piazzamenti. Nella prima manifestazione, l’atleta di casa, Candida Pascale è giunta 2° assoluta. A farle compagnia sul podio Stefania Di LISA 2° della sua categoria e Angela Costantiello 3° di categoria.

In campo maschile ottimo piazzamento di categoria e podio per Andrea Muratore. Nel settore giovanile ha primeggiato Martina Meola prima assoluta nella categoria ragazze e Nicola Pio Esposito 4° della sua categoria allievi. In puglia invece è stato Piero Biagio Mignogna a mettersi in evidenza con un eccellente 6° posto assoluto e 1° della sua categoria su circa 800 partecipanti.