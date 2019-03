di Carmine Aceto

Hammers – Battipaglia 41-29 (6-5)

HAMMERS: 15 Di Bona, 14 Pietrangelo, 13 Zeolla, 12 Suliani, 11 Fratianni, 10 Valente A., 9 Mignogna, 8 Fatica K, 7 Pace, 6 Di Iorio, 5 Di Stefano, 4 Ziccardi, 3 Corsillo, 2 Giampietruzzi, 1 Ianniruberto. A disposizione: 16 Valente, 17 Discenza, 18 Lombardi, 19 Dudiez, 20 Messina, 21 Battista, 22 Blanco. All. Sommella

BATTIPAGLIA: 15 Bini, 14 Accetta, 13 Maglio, 12 Vecchio, 11 Serrano, 10 Leo A., 9 Berramou, 8 Pellegrino, 7 Gargaro, 6 Leo S., 5 Esposito, 4 Cirigliano, 3 Verrone, 2 Della Rocca, 1 Moccaldi. A disposizione: Cicalese, Petolicchio, Ruggia, Greco, Giampaola, Concilio, Cerrato. All. Vecchio

ARBITRO: Maria Giovanna Pacifico

PRIMO TEMPO: 26-17 (4-3)

METE: 2′ Serrano (Bat) e trasformazione di Maglio; 5′ Valente A. (CB); 10′ Gargaro (Bat); 15′ Di Iorio (CB) e trasformazione di Valente A.; 22′ Zeolla (CB) e trasformazione di Valente A.; 26′ Mignogna (CB) e trasformazione di Valente A.; 33′ Esposito (Bat); 62′ Moccaldi (Bat) e trasformazione di Maglio; 68′ Zeolla (CB); 78′ Valente A. (CB) che trasforma anche; 87′ Moccaldi (Bat.).

PUNIZIONI: 59′ Valente A. (CB)

Era la gara più importante in calendario. Il primato in classifica nel girone campano del campionato di serie C2 di rugby, andava deciso questa domenica sul terreno dell’ex Romagnoli di Campobasso tra i padroni di casa degli Hammers Rugby e il XV ospite del Battipaglia di coach Vecchio.

Vincere questa partita poteva voler dire mettere più di una semplice ipoteca sulla vittoria finale del torneo. Entrambe le compagini sono perciò entrate in campo consapevoli che gli ottanta minuti che li attendevano sarebbero stati fondamentali, nel bene e nel male, per dare un senso alla propria intera annata. Coach Sommella recupera Pace ma deve continuare a fare a meno di De Luca e Rosa, entrambi alle prese con lunghi infortuni.

Il Battipaglia, reduce dalla vittoria in esterno contro la Partenope Napoli, giunge a Campobasso in testa alla classifica e schiera un XV determinato a tenere in seconda posizione gli Hammers. I rossoblu si presentano ancora con Suliani sulla linea dei tre quarti e con Fratianni all’ala, mentre Pace ritrova il suo posto tra gli avanti. La linea dei mediani, riconfermatissima, prevede Mignona e Valente Antonello. La mischia si radica sulla prima linea composta da Ianniruberto, Giampietruzzi e Corsillo, sostenuta da Ziccardi, Di Stefano, Di Iorio e capitan Fatica.

I “tutti neri” campani scelgono di rispondere con gli avanti Moccaldi, Della Rocca, Verrone, Cirignano, Esposito, Leo S., Gargaro e Pellegrino, puntando in mediana sulle scelte di Berramou e Leo A., con Maglio e Serrano pronti a partire in velocità come tre quarti. Inizia forte la linea dei tre quarti campani che con Serrano e Maglio confezionano la prima meta dopo soli 2′ sfruttando una lettura difensiva errata dei rossoblu i quali reagiscono con carattere e grazie alla spinta della propria mischia portano Antonello Valente in meta al 5′.

La gara prende ritmo, Gargaro al 10′ realizza nuovamente per Battipaglia, ma anche in questo caso la reazione rossoblu è immediata con la meta questa volta di Di Iorio. Tra il 22′ e 26′, prima con una meta di Zeolla e poi con una di Mignogna, gli Hammers danno un’accellerata potente e si portano in vantaggio. Il primo tempo si chiude a favore degli uomini di coach Sommella per 26 a 19, dopo la terza meta campana siglata da Esposito.

Il secondo tempo inizia in modo meno pirotecnico del primo e bisogno attendere il 59′ per segnare a referto i 3 punti realizzati su punizione in mezzo ai pali ancora da Antonello Valente. Battipaglia prova a rimanere in scia dei rossoblu con una meta di Moccaldi al 62′, ma prima la seconda meta di giornata di Zeolla al 68′ e poi la giocata perfetta di capitan Fatica che manda in meta al 78′ Antonello Valente, spaccano la partita definitivamente. A nulla serve l’ultima meta di Moccaldi per i campani a tempo scaduto.

Grande vittoria per gli Hammers che conquistano la vetta e mettono dietro in classifica generale i campani. Partita divertente con un contorno di pubblico entusiasta e corretto, ma questa non è una novità né per gli Hammers né per il rugby.