Terza contro prima, questo il piatto forte della prossima domenica del rugby di serie C2 che proporrà, alle 12.00 all’ex Romagnoli di Campobasso, la sfida tra gli Hammers e la capolista Afragola.

Il quindici di coach Sommella, reduce da una brillante vittoria esterna a Sarno, proverà a ostacolare il cammino fino a oggi spedito della prima della classe, contro la quale all’andata arrivò la prima sconfitta stagionale per i rossoblù.

L’impegno, statistiche alla mano, risulta di quelli proibitivi. Dieci le lunghezze di distacco tra i campani e i molisani terzi in graduatoria e distanti soli tre punti, invece, dalla seconda piazza, occupata dal IV Circolo Benevento.

Afragola, Hammers e IV Circolo sono le squadre che da inizio stagione stazionano stabilmente in vetta e si preparano allo sprint finale che sarà condito da una serie di scontri diretti, come quello di domenica, per decretare le posizioni che contano per il salto di categoria.

All’ex Romagnoli ci si attende anche la spinta e l’entusiasmo del pubblico campobassano chiamato, all’orario dell’aperitivo domenicale, nel cuore della città, a due passi dal Corso principale, a sospingere i rossoblù in questa impresa che permetterebbe loro di allungare la striscia positiva.

L’appuntamento è per mezzogiorno di domenica nel cuore della città, dove gioca, come ogni domenica, la squadra della città: quella degli Hammers.