L’assessore regionale Pallante in una intervista rilasciata ad una emittente locale, bacchetta fortemente i suoi camerati accusandoli di personalismi a danno di Fratelli D’Italia suo partito di appartenenza! Con piacere faccio notare all’assessore che la sua uscita rappresenta un autogol clamoroso ed imbarazzante per la segretaria Meloni da lui chiamata in causa per far strigliare, immagino, Iorio e Romagnuolo, più il primo che la seconda. Infatti, il poco informato a sua insaputa assessore, in uno sdoppiamento di personalità politica, avrà dimenticato che il personalismo di cui trattasi, è esattamente coincidente con la sua unica persona in quanto, come ampiamente risaputo da cani e porci (con rispetto delle due categorie di rispettabilissimi nostri fedeli amici animali), Pallante è l’unico del suo partito a tenere ancora in vita Toma e la sua maggioranza a dispetto di tutti gli altri e a danno dei molisani! Straordinario assessore, in mancanza sentiremo un vuoto incolmabile! In quanto alla “pasionaria” della Magliana, segretaria chiamata in causa, servirebbe il padreterno in persona (visto che il suo vice è parte in causa) per farle fare un atto in linea con il suo dire, cioè persona integerrima ed inflessibile e quindi mettere fuori d’imperio il Pallante in quanto persona contraria al volere del popolo tanto caro alla Meloni! A chiacchiere!