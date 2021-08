I veri colpevoli di questa lenta agonia politica da cui è affetta la regione Molise, sono solo e soltanto loro: i consiglieri regionali. Gli unici e i soli ad avere la possibilità di liberare la regione Molise dallo stato comatoso in cui è caduta tre anni e mezzo or sono. Non lo fanno. Stanno lì a vegetare tra i banchi del consiglio, a cercare in tutti i modi escamotage per evitare che si determinino condizioni tali da consentire una sfiducia. Sono apparentemente su posizioni diverse, ma sono indissolubilmente legati da un unico e solo intento: portare la legislatura a termine. Commedianti pavidi, giocano con i numeri e le situazioni, credendo, di ingannare i molisani. Sono pietosi nei loro atteggiamenti. Sono talmente venali che di fronte all’eventualità di poter perdere un anno e mezzo di compensi, sono pronti a sacrificare la loro dignità e il loro onore politico. Credono i miserabili che con i loro argomentucci strumentali, riescano a convincere gli elettori e a passare per persone a posto, incolpevoli della situazione. Credono di lavarsi la coscienza, ammesso che ne abbiano davvero una, scaricando colpe e responsabilità gli uni sugli altri. Sono senza scrupoli, si muovono nel panorama politico, pensando unicamente a loro stessi, a cosa fare e a come farlo per assicurarsi candidatura e voti per la prossima volta. Non gli importa nulla del Molise e dei molisani, nulla. Sono svogliati, pigri incapaci. Sono solo autoreferenziali. Sono pronti a dire tutto e il contrario di tutto, a smentirsi se è necessario, pur di salvare la pagnotta. Sono disposti a tradire ogni principio e ogni posizione, facendo capriole politiche degne solo degli acrobati. Sono il peggio del peggio che potesse capitare al Molise e ai molisani. La colpa di questo stato e di quelli a venire, è bene ricordalo e tenerlo fisso stampato nella mente: è solo e soltanto loro, dei consiglieri regionali. Potrebbero se solo volessero, coscientemente e consapevolmente, vista la grave situazione in cui è precitata la regione, staccare la spina a questa insulsa e tragica legislatura. Sono tutti colpevoli indistintamente e senza assoluzione.