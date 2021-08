RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Stessi scenari politici, stesse dinamiche ma più di tutto: stessi personaggi. L’elezioni di Isernia stanno offrendo ai molisani il solito spettacolo politico PIETOSO. Neanche la sciagura dei tre anni e mezzo di governo Toma, la pandemia, il lockdown e 500 morti sono serviti a far cambiare di 1mm, le abitudini e i comportamenti dei nostri politici. Sono imbarazzanti e anacronistici in tutto quello che pensano, fanno e provano a mettere in piedi. Oggi a pochi giorni dalla presentazione delle liste abbiamo dovuto rivedere, nostro malgrado i “soliti noti” del CD-CS ovvero: Centro destra/ Centro sinistra all’occorrenza, riunirsi di urgenza in conclave, per decidere sul filo del rasoio il nome del candidato sindaco. E’ arrivato Patriciello, che per l’occasione ha indossato gli abiti del padre nobile. Pare che la poderosa armata Bracaleone non abbia la potenza di fuoco che da giorni tenta di far credere. Le liste stentano a compilarsi e il Monolite Iorio non si smuove dalle sue posizioni. Evidentemente ha deciso di non farsi gabbare di nuovo da Patric, dalla Tartaglione e da Toma. Gli è bastata la lezione del 2018. Il giochetto che tentano di fare, molto probabilmente verte su un terzo nome che non sia né l’ex sindaco Melogli, né Tedeschi. Sarebbe un azzardo allora pensare che il nome che gira tra l’armata Brancaleone, sia quello del sindaco uscente D’Apollonio tanto caro a Patriciello? Iorio e il suo coordinatore Di Sandro restano fermi sulle loro posizioni: appoggiano Tedeschi. Al di là di quello che sarà e del nome del candidato Tedeschi che può o non può essere condivisibile, quando Iorio fa un accordo politico e dà la sua parola non la tradisce. Io più che ai nomi guardo ai comportamenti politici e all’affidabilità delle persone che fanno politica. Le elezioni amministrative passano, i comportamenti politici restano e qualificano chi li adotta correttamente. Prosit.