di Camilla Caterina

Il primo banco di prova sarà ad Isernia!

Vedremo quante persone hanno davvero capito che il voto non si può più dare per conoscenza diretta o per il favore ricevuto!!!

Questa volta, prima di votare, riflettete su quanto importante è la vostra salute e pensate se il vostro “candidato”, o “sponsor” del caso, si è speso e battuto per tutelarla!

Pensate a tutti quelli che hanno perso i loro cari ed a tutti quelli che oggi, anche aldilà del covid, non ricevono più le cure adeguate di cui necessitano e stanno rischiando la loro vita!!!

Pensate ad un vostro parente, o il parente di un amico, che è stato vittima del “silenzio omertoso” di chi oggi siede sulle comode poltrone e di chi si è candidato puntualmente (quasi per mestiere) per averle!

Chiedetevi se siete soddisfatti di ciò che ci offre la nostra regione e se i nostri politici hanno restituito ai molisani in termini di impegno, sviluppo, servizi, crescita e benessere, qualcosa in cambio per quei voti e per quei privilegi che gli abbiamo regalato!!!

E in ultimo chiedetevi, quindi, da chi è sponsorizzato il vostro “candidato”, così capirete se condivide o meno questo modo di governare e se è quindi complice di questo stato di fatto!!!

Ecco!! Queste sono le domande che dovreste porvi per votare con responsabilità!!!

Diversamente, se volete godere ancora di un minimo di credibilità, non lamentatevi più!!!