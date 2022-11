La vanitosa passerella presso l’Auditorium ha già soddisfatto la vostra agenda elettorale, la vostra vacua vanità, quindi le vostre preoccupazioni per l’imminente sostituzione del dott. Vigliardi nelle sue funzioni di responsabile del reparto di chirurgia dell’ospedale Veneziale di Isernia, si sono dissolte nella vostra palude di inutilità politica. E così, in considerazione del vostro nullo e idealmente volgare impegno sociale potremmo assistere, da qui a poche ore, all’abbandono da parte del valido professionista del nosocomio isernino verso lidi più rispettosi della sua dignità e della sua serietà. Ritenendo tutto ciò lesivo della nostra sensibilità, propongo una imminente azione di protesta verso L’ASREM di Florenzano e l’Ateneo di Brunese, personaggi che intendendo evidentemente le istituzioni come cosa propria, decidono del destino delle persone e delle comunità. Fatemi sapere chi ci sta.

Emilio Izzo