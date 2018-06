Nella giornata odierna, a Palata, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà due giovani del posto per un furto consumato ai danni di un anziano. I due, di cui uno minorenne, residenti nel piccolo centro molisano, dopo aver sottratto illecitamente la carta per postamat, di proprietà dell’anziano, avevano proceduto a prelevare in più riprese alcune centinaia di euro dal libretto postale della vittima.

Al termine di una serrata attività info-investigativa, condotta attraverso anche lo studio e l’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, i militari operanti sono riusciti a individuare gli autori del reato. Immediata è scattata la denuncia a carico dei due giovani alla competente Autorità Giudiziaria.