Durante la notte tra lunedì e martedì i Carabinieri della Sezione Radiomobile, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Montefalcone nel Sannio, sono riusciti a sventare in parte il furto di cavi della rete elettrica.

Nella fattispecie, il tempestivo intervento in contrada Cerreto, è riuscito a mettere in fuga i malviventi e recuperare parte della refurtiva consistita in circa 200 metri di cavi elettrici.

I malviventi, infatti, avevano tagliato 9 delle 11 campate della linea elettrica che serve i comuni di Montefalcone nel Sannio e Montemitro, riuscendo a portarne via solo in parte, per un valore commerciale di circa 2mila euro. Il furto ha causato l’interruzione del servizio elettrico, il cui ripristino ha interessato i tecnici della ditta fornitrice per alcune ore.

I numerosi controlli disposti dal Comandante della Compagnia Carabinieri proseguiranno nel lungo ponte che porterà sino al 1° maggio e saranno intensificati, con lo scopo – come di consueto – di prevenire reati predatori e contro il patrimonio sia pubblico che privato.