Un guasto improvviso mette in allerta residenti e autorità locali, interventi in corso per ripristinare la fornitura idrica e prevenire sperperi di acqua.

Venafro, 19 agosto 2023 – Una rottura improvvisa di una bocchetta della condotta dell’acqua gestita dal Consorzio di Bonifica ha causato una fuoriuscita di acqua lungo il Rava di Venafro.

L’evento è avvenuto tra la tarda notte di ieri sera e questa mattina, quando una bocchetta critica della condotta dell’acqua ha ceduto, causando una fuoriuscita significativa di acqua nel tratto del Rava che attraversa la zona densamente abitata di Venafro.

Le autorità locali sono state prontamente avvisate dell’incidente e hanno mobilitato squadre di emergenza per gestire la situazione. Gli addetti al Consorzio di Bonifica sono intervenuti sul posto per tentare di contenere la perdita e avviare le riparazioni necessarie.

Le squadre di emergenza e i tecnici del Consorzio di Bonifica stanno lavorando senza sosta per individuare la causa esatta della rottura e per avviare le riparazioni.

L’incidente ha messo in evidenza l’importanza delle infrastrutture idriche e della manutenzione preventiva per garantire la stabilità delle forniture di acqua e la sicurezza delle comunità locali. Molti residenti hanno espresso preoccupazione per la frequenza con cui tali guasti possono verificarsi e hanno chiesto maggiore attenzione agli investimenti nelle infrastrutture idriche.

Le autorità locali rimarranno vigili mentre si affronta questa emergenza, concentrando i propri sforzi sulla riparazione della condotta e sul ripristino dell’approvvigionamento idrico regolare.

