di Redazione

Nella suggestiva cornice del Coriolis, in un clima di armonia e di amicizia e alla presenza di tanti soci dei Club e di rappresentanti delle Istituzioni locali, si è svolta la cerimonia del “Passaggio del Martelletto” tra i Presidenti del Rotary Club e del Rotaract Club (giovanile del Rotary) di Campobasso. Con la cerimonia, tenutasi la sera di venerdì 5 luglio, si è avuto il passaggio delle cariche dei Consigli Direttivi dell’anno rotariano 2023-24 ai nuovi Consiglieri Direttivi dell’anno rotariano 2024-25. Dopo i rituali saluti alle Autorità presenti, ai soci e agli ospiti, da parte del Presidente uscente del Rotary Club di Campobasso, la Presidente del Rotaract Club, Annalisa Santoro, con grande emozione, ha ripercorso quanto fatto nel proprio anno, illustrando tutti gli eventi portati magistralmente a termine insieme ai soci ed al Consiglio Direttivo. Subito dopo, con la stessa emozione, il Presidente uscente del Rotary Club di Campobasso, Dr Rocco Mario Del Nero, ripercorrendo l’anno di carica 2023-24, ha illustrato i tanti ed interessanti services ed eventi, accuratamente realizzati insieme al proprio Consiglio Direttivo e ai tanti soci che hanno partecipato con entusiasmo e spirito rotariano, all’insegna del motto del Rotary International “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. Al termine delle loro relazioni, i Presidenti hanno ringraziato i propri Consigli Direttivi, i soci e le tante Istituzioni locali che hanno collaborato alla riuscita degli eventi svolti nell’anno rotariano appena concluso. Momento particolarmente emozionante della serata è stato il “Passaggio del Martelletto” tra i Presidenti con l’affido del collare, simbolo della continuità di azione del Club, al Presidente incoming Prof. Giampaolo Colavita il quale, dopo aver ringraziato tutti, ha illustrato il motto del Rotary International, per l’anno rotariano 2024-2025, “La Magia del Rotary”, con la proiezione di un breve filmato della Presidente Internazionale Stephanie Urcick. È stato poi presentato il Consiglio Direttivo composto da: Giuseppina Sallustio – Vice Presidente; Eliodoro Giordano – Presidente incoming; Federico Cutrone – Segretario; Lucio De Angelis – Tesoriere; Erennio Ciotoli, Maurizio Nerilli, Fausto Parente – Consiglieri; Gianni Palange – Comunicatore del Club. Con la presentazione delle Commissioni e dei punti salienti del programma, del prossimo anno rotariano, si è conclusa la breve ed esaustiva relazione. Allo stesso modo, la Presidente uscente del Rotaract Club di Campobasso, Annalisa Santoro, ha passato il collare alla Presidente incoming Olga Giulia Centra che, analogamente, ha illustrato il suo programma per l’anno rotaractiano 2024-25.