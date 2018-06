La deputata isernina, Rosalba Testamento, replica alle dichiarazioni di Mons. Bregantini circa i valori di moralità cristiana del M5S.

“Il M5S ha fatto propri i valori di solidarietà, equità sociale, legalità e si impegna affinché vengano rispettati i diritti e tutelata la dignità dei cittadini, donne, uomini e famiglie, con una particolare attenzione per le fasce più deboli come bambini, anziani e disabili.

Ho provato dispiacere e stupore nel leggere le parole di Sua Eccellenza sul Movimento 5 Stelle, comprensibili se basate su quanto i mezzi di comunicazione dicono di noi distorcendo continuamente la verità per denigrare le nostre proposte e iniziative! Spero ci sia un’occasione di incontro con il Monsignor Bregantini per far conoscere e per chiarire le nostre posizioni.”