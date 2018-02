L’ex Consigliere regionale Massimo Romano in un post su Facebook attaca il governo regionale di centro-sinistra colpevole di aver definitivamente raso al suolo la sanità pubblica molisana.

“Pubblica, privata o… Frattura?

Il quinquennio di Frattura si chiude con questo ennesimo capolavoro: il via libera alla “privatizzazione” di tutte le residenze sanitarie assistenziali (RSA) “pubbliche”. Sembra una contraddizione in termini (se sono pubbliche non sono private, no?) e invece è solo l’ultima supercazzola di questo governo regionale di centro-sinistra a trazione turboliberista che ha finito di radere al suolo la sanità pubblica molisana perfino più di quanto non avessero fatto i predecessori di centro-destra.

Il Programma Operativo ha previsto che dei 500 posti letto complessivi previsti per anziani non autosufficienti 410 fossero pubblici? Contrordine! La “tipologia pubblica”, spiega il Commissario Frattura nel Decreto dello scorso 8 febbraio, “si riferisce unicamente alla proprietà dell’immobile, non alla gestione della RSA”. Dunque: via libera all’esternalizzazione della gestione dei 60 p.l. della RSA di Colletorto e di tutte le altre che ne faranno richiesta. Un po’ come l’acqua: è e resterà per sempre pubblica, eccezion fatta per la gestione…”