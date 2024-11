di Redazione

La Pastorale Turismo, Chiese, Famiglie e Ufficio Catechistico invita la comunità a partecipare all’evento formativo “ROMANIC@MENTE IN FORMAZIONE”, che si terrà il 25 novembre 2024, alle ore 17:30, presso la Sala Biblioteca del Centro Pastorale dell’Arcidiocesi di Campobasso.

Questo il programma dell’evento:

La comunicazione tra arte e accoglienza: il progetto MAB e Molise Wow A cura di Gilda Falcone.

Scopriremo come l’arte e l’accoglienza possono integrarsi per valorizzare il patrimonio culturale e promuovere un turismo sostenibile. Il progetto MAB e Molise Wow sono esempi concreti di innovazione e promozione territoriale. A seguire la presentazione del sito web “Romanic@mente in cammino” A cura di Mariateresa Di Lallo.

Un’occasione per esplorare il nuovo portale dedicato ai cammini e alle meraviglie del patrimonio romanico, uno strumento innovativo per il turismo esperienziale e la promozione culturale. Progetto che partendo da Romanic@mente intende valorizzare i Cammini, partendo da una immersione sia naturalistica che introspettiva, legata ai messaggi racchiusi nell’arte. L’evento rappresenta un’importante opportunità di approfondimento per tutti gli interessati alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo di iniziative che uniscono tradizione e innovazione. Per confermare l’eventuale partecipazione si può usare il seguente indirizzo Email: pastoraleturismocb@gmail.com . L’iniziativa è promossa dalla Pastorale del Turismo Regionale con il supporto dell’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano, il progetto Molise Wow e la collaborazione dell’Associazione San Giorgio martire di Petrella Tifernina, realtà impegnate nella tutela del patrimonio culturale. Un’occasione unica per conoscere progetti e strumenti che valorizzano il nostro territorio e le sue bellezze.