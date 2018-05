Ho voglia di fare bene per questo mio Molise e, anticipo, che mi batterò con tutte le mie forze per aiutare i cittadini. Presenterò immediatamente una proposta di legge nella quale sia garantita a tutti i bambini molisani l’asilo gratis, idea questa che ho portato avanti in tutte le mie campagne elettorali e, alla quale, non rinuncerò.

Questa mia iniziativa, è un segnale di vicinanza ai cittadini che vogliono i fatti e non le chiacchiere, e pertanto, non può apparire come una delle più classiche promesse elettorali ma, il reale raggiungimento di un obiettivo che mira ad aiutare le famiglie molisane sempre più povere e bisognose. Quello che apparentemente sembra impossibile, dovrà invece essere una cosa possibilissima, realizzabile in un paio di mesi giusto per arrivare a settembre e garantire l’asilo nido gratuito ad almeno il 30% in più alle famiglie residenti nel territorio molisano.

E’ quanto dichiarato da Aida Romagnuolo consigliere regionale della Lega nel Molise. Dobbiamo diventare – ha continuato Romagnuolo – una Regione virtuosa nei fatti che per davvero dovrà avvantaggiare le famiglie con Isee fino a 22 mila euro e, dallo sconto previsto, non dovranno essere escluse le spese relative al servizio di mensa scolastica, al tempo prolungato e al nido estivo. Ogni mese – ha ancora detto Romagnuolo – le famiglie molisane potranno risparmiare da un minimo di 27,50 euro ad un massimo di 400 euro.

Per avere l’azzeramento della retta – ha proseguito la nostra – sarà necessario oltre a quello dell’Isee anche, naturalmente, la residenza che, per entrambi i genitori dovrà essere nel Molise. Ritengo che quella di offrire l’asilo nido gratuitamente, sia una decisione che può incentivare le famiglie giovani.

Per coprire la spesa, la Regione Molise potrà utilizzare le risorse che arriveranno dal Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione. Diversamente – ha concluso Romagnuolo – i fondi per garantire la copertura finanziaria, potranno essere reperiti da una quota della tassa automobilistica che i cittadini della nostra Regione versano nelle casse della Regione.