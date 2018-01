Come Lega, a Termoli stiamo investendo molto in termini di impegno sociale considerato che agli occhi dei cittadini e degli ignari visitatori che casualmente si recano nella cittadina adriatica, appare sempre più evidente la distanza tra l’amministrazione comunale ormai impegnati da anni alla costruzione del Tunnel e i bisogni generali e quotidiani dei cittadini.

E’ quanto dichiarato da Aida Romagnuolo ai quadri dirigenziali dove tra l’altro hanno preso parte Anacleto Monti, Renato Selvaggio, Andrea Capecce e Cristian Lommano. Come Lega – ha continuato Romagnuolo – la città di Termoli rientra tra le nostre principali prerogative considerato il totale abbandono in cui versa la città, strade dissestate da terzo mondo, garanzie sulla sicurezza quasi inesistenti dal momento che i mezzi delle forze dell’ordine sono quasi a secco, delinquenza dilatante, presenza degli stranieri che regolarmente vengono portati da Foggia nei pressi dei vari centri commerciali, negozi, tabacchi e giornalai sempre più massicci, ladri che penetrano nei vari condomini all’ordine del giorno.

Come Lega – ha ancora continuato Romagnuolo – vogliamo dare una svolta alla città, vogliamo riconsegnare la città ai cittadini che sono i legittimi proprietari di una delle realtà più significative e produttive della nostra Regione che solo per l’inadempienza e a volte anche per l’incompetenza di alcuni amministratori, versa ormai in uno stato quasi comatoso. Personalmente – ha concluso Romagnuolo – c’è la mia personale disponibilità a creare a Termoli una forte componente di seri e capaci amministratori, presentando alle prossime elezioni amministrative una lista che abbia le connotazioni della Lega.