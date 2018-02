Sarà mio preciso dovere recarmi a salutare e soprattutto ringraziare, i componenti delle cooperative “Tre Fiammelle” e “Il Cigno” per la loro elevata professionalità e per le loro spiccate doti umane, elementi questi fondamentali che condizionano positivamente il rapporto tra pazienti e questi rappresentanti sanitari ed in particolare gli infermieri.

D’altronde, è questo un servizio erogato per l’Asrem grazie ad una convenzione in corso, per sopperire alle numerose difficoltà che la struttura pubblica incontra sul territorio, per agevolare i pazienti e soprattutto i parenti degli ammalati che, ripeto, solo grazie a queste figure professionali riescono a raggiungere quegli obiettivi che i medici indicano come i prelievi, analisi in genere, medicazioni, assistenza varia e comunque sempre a domicilio.

Sapere che per 365 giorni all’anno nel Basso Molise ci sono circa 2000 utenti che con una certa regolarità vengono raggiunti da questi professionisti, così come nel resto della Regione a Campobasso e a Isernia con altre strutture identiche alle cooperative Il Cigno e Tre Fiammelle per ricevere i loro servizi è questo, ripeto, motivo di grande soddisfazione per tutti gli ammalati e per tutti i molisani come me, considerata la loro spiccata cortesia. Il mio, è una grazie da parte di tantissimi ammalati, dei loro parenti e di chi giornalmente si rivolge a loro.