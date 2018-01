“Torneremo a Bojano per confermare la presenza della Lega in una delle aeree della nostra Regione dove maggiore dovrà essere, secondo il nostro modesto punto di vista, l’attenzione di un partito come il nostro che basa la sua azione politica sul e nel territorio.

Per noi di Salvini, Bojano, cuore pulsante del Molise, rappresenta una grande scommessa, rappresenta la riscossa di un bacino di utenza da troppi anni dimenticata dall’attenzione che la politica doveva riversare in interventi mirati alla sua crescita e soprattutto, rappresenta la sconfitta della politica dal momento che chi ha governato la Regione in questi ultimi anni, ha pensato solo a rifocillare le proprie tasche, riempiendosele, a dispetto delle centinaia di famiglie che hanno perso il lavoro e da anni si trovano in mezzo ad una strada, o peggio, costretti a scappare via dal proprio paese.

E’ quanto dichiarato a Bojano da Aida Romagnuolo in occasione di un incontro avuto con diversi attivisti locali, che da mesi simpatizzano, promuovendola, per la Lega e per Matteo Salvini. E, per riconfermare la nostra presenza a Bojano – ha continuato Romagnuolo – domenica prossima 28 gennaio saremo nuovamente presenti con un gazebo dalle ore 10,00 alle ore 13,00 sempre in Piazza Roma, occasione questa per parlare ancora con i cittadini dell’area matesina e soprattutto, spiegare loro le nostre ragioni ed il nostro programma elettorale insistendo comunque non sulle promesse che riceveranno a breve da centinaia di candidati, ma invece su quello che questi professionisti della politica regionale e nazionale locali non hanno fatto, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e quello che hanno fatto per creare nuovi posti di lavoro.

A Bojano – ha proseguito Romagnuolo – vogliamo creare una nostra roccaforte, vogliamo rendere Bojano il centro della nostra attenzione dove la Lega di Salvini, sposa in pieno i bisogni dei cittadini e risolva i problemi della gente, principio questo alla quale la Lega non si sottrarrà. Il nostro interesse per Bojano – ha concluso Romagnuolo – è quello di creare una classe politica locale che sappia contrastare l’egemonia di chi da anni gestisce a proprio piacimento il territorio, un territorio che non merita di essere ulteriormente mortificato e dimenticato, ma che miri a risolvere come primo punto, il problema del lavoro e della disoccupazione che a dire la verità a Bojano, è a livelli molto preoccupante”.